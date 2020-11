Coronavirus, si può andare da Erice a Trapani ma con "parsimonia" ... 

06/11/2020 09:40:00

Sarà possibile spostarsi dal comune di Trapani a quello di Erice e viceversa ma con "parsimonia". Lo ha detto il prefetto a conclusione di un incontro con il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

"La libertà di movimento - è stato ribadito - è subordinata alle esigenze di carattere sociale e sanitario". Per fare un esempio, un residente di Casa Santa non potrà recarsi al centro storico di Trapani per fare solo una passeggiata perchè restano in vigore le norme contenute nel nuovo decreto anti-Covid.

Frattanto, oggi in collaborazione con l’Asp, i Servizi Sociali del Comune di Trapani assicureranno uno screening su tutto il territorio, frazioni comprese, iniziando dai nuclei familiari delle persone più in difficoltà socio-economica, già censite quali beneficiari del bonus spesa. I beneficiari sono stati contattati, con 2516 sms, dagli uffici comunali a firma del Sindaco Tranchida, raggiungendo un totale di 7328 persone complessive di cui 5325 adulti e 2003 minori.