Coronavirus: Asp Trapani, fino a domenica 8 novembre i test rapidi anti Covid su studenti e familiari

Si concluderà domani, domenica 8 novembre 2020, l'attività di screening Covid-19 'Drive' sugli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di 2° grado della provincia di Trapani, iniziata sabato.

L'attività di screening anti covid, coordinata da Mario Minore, responsabile dell'Unità Operativa Gestione Emergenza e Urgenza Territoriale dell'Asp di Trapani, è rivolta a circa 22.500 studenti e 2500 unità di personale scolastico con i rispettivi nuclei familiari, per un totale stimato di circa 80mila soggetti aventi diritto.

“Si tratta di un'operazione di importanza essenziale perché garantisce un’indagine epidemiologica fondamentale in comparti strategici per la popolazione – ha sottolineato il commissario straordinario, Paolo Zappalà – per la quale l'Asp ha messo in campo sessanta sanitari tra medici e infermieri in prima linea per garantire la massima riuscita dell'iniziativa”.

Il monitoraggio su “Target” previsto a livello regionale attraverso tamponi antigenici rapidi si svolge dalle 9.30 alle 13.30/ dalle 14 alle 18.

Sono cinque le aree destinate allo screening, individuate dall'Asp di Trapani d'accordo con le rispettive Amministrazioni comunali: Trapani: Piazzale Ilio (n. 6 Istituti); Marsala: Area attrezzata per il mercato settimanale - ingresso Via degli Atleti (n. 5 Istituti); Mazara del Vallo: Piazzale Quinci (n. 4 Istituti); Castelvetrano: Via Autonomia Siciliana – Area Industriale (n. 3 Istituti); Alcamo: Contrada Sasi (n. 4 Istituti).

In particolare, ciascuna zona preposta ai tamponi è dotata di gazebo con adeguate attrezzature e personale di vigilanza di Polizia Municipale e Protezione civile per garantire la totale sicurezza dell'operazione di monitoraggio.