Coronavirus, diminuiscono i contagi in Sicilia (1.083) e i tamponi. 13 i decessi

08/11/2020 18:02:00

Scendono a 1.083 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 6.894 tamponi. Diminuiscono anche i decessi, sono 13. In totale in Sicilia si contano 676 morti. Con i nuovi casi sono 21.467 gli attuali positivi.

Di questi 1.427 sono i ricoverati con un incremento di 97, 1250 in regime ordinario e 177 in terapia intensiva con un aumento di otto ricoveri. In isolamento domiciliare sono 21.467. I guariti sono 340. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo: 152, Catania 239, Ragusa 198, Messina 200, Trapani 5, Siracusa 175, Caltanissetta 92, Agrigento nessuno caso in più, Enna 22.

Sono 32.616 i nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore (7.195 min eno rispetto a ieri). Le vittime sono 331 (94 in meno rispetto a ieri). Sono stati 191.144 i nuovi tamponi effettuati, circa 40mila in meno. Lo riportano i dati diffusi dal ministero della Salute. Complessivamente sono 935.104 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti è di 41.394.