Il vaccino che funziona e le altre notizie di oggi sul coronavirus

10/11/2020 10:51:00

Vediamo le principali notizie di oggi sul coronavirus in Italia e nel mondo:

Il vaccino anti Covid di Pfizer e Biontech è efficace al 90%. Lo dicono i risultati dei test della fase 3. Entro l’anno saranno distribuite 50 milioni di dosi, nel 2021 si arriverà a 1,3 miliardi. Volano le borse.

• Da domani Abruzzo, Basilicata. Liguria, Toscana e Umbria entrano nella zona arancione. Il ministro Speranza ha firmato l’ordinanza. Oggi si deciderà se spostare la Campania dall’area gialla

• Come ogni lunedì ci sono stati molti meno tamponi analizzati (147.725) e quindi meno contagi acclarati (25.271). Il tasso di positività rimane al 17,1%. Sale il numero di morti, 356

• Stabile la crescita dei ricoveri: 1.296, 100 dei quali in terapia intensiva. Al momento un posto letto su due negli ospedali italiani è occupato da pazienti Covid

• Gli alunni dai sei anni in su devono indossare le mascherine anche quando sono seduti al banco

• Si aggravano le condizioni del cardinale Bassetti. Iva Zanicchi è ricoverata in ospedale

• Il presidente eletto Biden ha nominato la task force anti Covid.

Il vaccino di Pfizer funziona al 90%

Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato dalla statunitense Pfizer e dalla tedesca Biontech si è dimostrato efficace al 90%. È un dato superiore alle aspettative, che arriva dalla conclusione della fase 3 di sperimentazioni sull’uomo. «La previsione è che il via libera alla messa in commercio arrivi, almeno negli Stati Uniti, entro la fine del mese. A stretto giro di posta dovrebbe essere la volta dell’Europa. Pfizer e Biontech prevedono di poter consegnare 50 milioni di dosi nel mondo entro quest’anno e 1,3 miliardi nel 2021, a un prezzo orientativo di 20 dollari a dose. Le prime dosi non saranno certo sufficienti per tutti. La Commissione Europea ha concluso con la Big Pharma americana un contratto di pre-acquisto per 200 milioni di dosi, da dividere fra gli stati in base alla popolazione. Il vaccino è adatto alle persone tra i 16 e gli 85 anni. Ne serviranno due dosi, anche se i dati dimostrano una certa efficacia già dopo la prima. La distribuzione però non sarà semplice: le fiale vanno mantenute a meno 80 gradi fino alla somministrazione. Freezer così potenti, in molte zone anche d’Italia, sono disponibili negli ospedali e nei centri vaccinali più grandi» [Dusi, Rep] «Il vaccino sviluppato da Pfizer e Biontech utilizza una tecnologia innovativa: contiene nanoparticelle lipidiche che circondano una striscia di materiale genetico, l’Rna messaggero. Dopo che il siero è stato iniettato, la capsula adiposa trasporta il suo carico nelle cellule e l’Rna messaggero le istruisce a costruire la proteina spike, insegnando così al sistema immunitario a riconoscere e bloccare il coronavirus» scrive Il Corriere.

«Ministero della Salute, 29 ottobre scorso. Alcuni dei massimi rappresentanti della Pfizer si collegano in video-conferenza con Roberto Speranza. L’incontro è riservatissimo, l’obiettivo vitale: pianificare tempistica, dettagli tecnici e logistici per avviare la vaccinazione anti Covid di 1,7 milioni di italiani già a partire dalla seconda metà di gennaio 2021. La previsione, infatti, è che l’Agenzia europea possa vagliare l’ultima fase della sperimentazione e approvare il farmaco tra la fine di dicembre e la prima metà di gennaio. Dal 20 gennaio – questa la previsione, giorno più, giorno meno — il governo partirebbe con l’immunizzazione di tutti gli operatori sanitari e di buona parte degli ospiti delle Rsa. L’esercito collaborerà al trasporto dei materiali e alla pianificazione della logistica. Per completare questa prima fase – a cui lavora, riservatamente, una commissione istituita presso il ministero della Salute — occorreranno «alcune settimane» racconta Repubblica.

•

Nella notte il Brasile annunciato la sospensione dei test sul vaccino della cinese Sinovac. Un volontario avrebbe subito un grave incidente. Il governatore di San Paolo, Joao Doria, nel pomeriggio di ieri annunciato che le prime 120 mila dosi di vaccino sarebbero arrivate entro il prossimo 20 novembre. Lo Stato di San Paolo ha acquistato 46 milioni di dosi di CoronaVac, il vaccino cinese, al prezzo di circa 80 milioni di euro.



Le borse volano

L’annuncio sull’efficacia del vaccino Pfizer-Biontech ha messo le ali alle borse, soprattutto quelle europee. A Milano, il Ftse Mib ha segna un balzo del 5,4%, sui livelli di inizio marzo, prima del lockdown. Londra ha chiuso in positivo del 4,7%, Francoforte del 4,9%, Parigi addirittura del 7,6%, ai massimi dal 5 marzo. Il Dax (+4,59%) è risalito ai valori più alti dal 21 febbraio.



Altre cinque regioni nella zona arancione

Da domani Abruzzo, Basilicata. Liguria, Toscana e Umbria passano dalla zona gialla a quella arancione. Lo prevede l’ordinanza firmata ieri sera dal ministro della Salute Roberto Speranza. Una decisione presa sulla base dei dati elaborati dalla Cabina di regia. Oggi si analizzeranno i dati della Campania e si deciderà se inserirla nella zona rossa o in quella arancione. «L’ha chiesto il governatore Vincenzo De Luca e noi siamo d’accordo sulla necessità di approfondire il quadro per decidere in che fascia deve stare la Regione», ha spiegato Speranza.

Ieri sera il presidente Sergio Mattarella ha firmato il decreto Ristori-bis.



Il coronavirus in Italia

Attualmente positivi: 573.334

Deceduti: 41.750 (+356)

Dimessi/Guariti: 345.289 (+10.215)

Ricoverati: 30.485 (+1.296)

di cui in Terapia Intensiva: 2.849 (+100)

Tamponi: 17.522.438 (+147.725)



Totale casi: 960.373 (+25.271, +2,7%)

•

È risultato positivo il 17,1% dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Un dato in linea con quello degli ultimi due giorni.

•

La regione con il maggior numero di nuovi casi è sempre la Lombardia (4.777), seguita da Toscana (2.244) e Veneto (2.223). Unica regione con un incremento a due cifre è il Molise (98 contati).

•

Il 49% posti letto degli ospedali italiani al momento è occupato da pazienti Covid, così come il 39% di posti nelle terapie intensive. I dati sono dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas).

•

Dopo Federazione nazionale degli ordini dei medici, anche l’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri chiede il lockdown nazionale. «Se il trend non muterà, e in attesa degli eventuali benefici derivanti dall’ultimo Dpcm, che potranno però evidenziarsi non prima di 10 giorni, già dalla prossima settimana ci aspettiamo un raddoppio dei ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva».

•

Ieri sera anche l’Istituto superiore della sanita ha espresso i suoi forti timori «per il raggiungimento attuale o imminente delle soglie critiche di occupazione dei servizi ospedalieri in tutte le Regioni». Stando al report settimanale del monitoraggio dell’Iss, diverse regioni sono in ritardo con la trasmissione dei dati e questo comporta «una sottostima della velocità di trasmissione del virus». Negli ultimi 14 giorni l’incidenza è raddoppiata. Nel periodo 19 ottobre-1° novembre si è attestata a 523,74 casi per 100.000 abitanti contro i 279,72 del periodo 12-25 ottobre. Infine l’Iss segnala che cresce il numero di casi «non riconducibili a catene di trasmissione note (74.967 questa settimana contro 49.511 la settimana precedente) che supera l’80% dei nuovi casi segnalati in alcune Regioni».

•

Chiara Crignolo, ricoverata lo scorso 19 ottobre alle Molinette di Torino per Covid, è morta l’altro ieri. Aveva 21 anni, un bimbo di 13 mesi e nessuna patologia pregressa.

•

Una circolare del capo dipartimento del ministero dell’Istruzione d’ora in poi impone la mascherina in classe fin dalla prima elementare, anche al banco, «indipendentemente dalle condizioni di distanza». Sono dispensati solo «i bambini di età inferiore ai 6 anni, e quelli affetti da patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina».

•

In Puglia ieri le scuole hanno riaperto per effetto della sentenza del Tar che sospende l’obbligo di didattica a distanza per tutti imposta da un’ordinanza regionale. Così ieri mattina il governatore Michele Emiliano ha lanciato un appello ai genitori: «Evitate di mandare i bambini a scuola in presenza, questo è più sicuro sia per i bambini che per la salute pubblica, fino a quando i dati epidemiologici non scenderanno».

•

Si sono aggravate le condizioni del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Cei. Bassetti è ricoverato da una settimana nella terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

•

In un video pubblicato su Instagram, con i tubicini dell’ossigeno infilati nel naso, Iva Zanicchi ha fatto sapere di essere ricoverata nell’ospedale di Vimercate per una polmonite bilaterale dovuta al Covid-19. «Voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto», ha detto la cantante ottantenne.

•

Carlo Conti è stato dimesso dall’ospedale Careggi di Firenze, dove era ricoverato da alcuni giorni per Covid.



Il coronavirus nel mondo

In Francia ieri i decessi per Covid sono stati 551.

•

Parlando alla Bild, il ministro della salute Jens Spahn ha detto che il 30- 40% della popolazione tedesca rischia di contrarre il coronavirus. Spahn ha ricordato che la Germania è il secondo paese con la popolazione più anziana al mondo dopo il Giappone: «Da noi ci sono oltre 23 milioni di persone al di sopra dei 60 anni».

•

L’ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania, l’Istituto Robert Koch, ha dichiarato tutta l’Italia zona a rischio. Ai viaggiatori tedeschi è quindi sconsigliato di recarsi nel nostro paese.

•

La Cina ha registrato 22 nuovi casi, di cui 21 importati da altri paesi e uno, un lavoratore dell’aeroporto di Shanghai, per contagio locale. A Tianjin, nel nord-est del Paese, un caso confermato e uno asintomatico hanno costretto circa 77.000 persone a sottoporsi a test. Entrambe le infezioni di Tianjin sono legate al contatto con prodotti alimentari refrigerati in cui erano stati rilevati virus vivi.

•

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è risultato positivo al covid-19. Ha fatto sapere di stare bene.

•

Tampone positivo per David Bossie, il consigliere che Donald Trump ha scelto per sovrintendere alla campagna di ricorsi legali contro l’esito del voto.



Biden ha creato la task force contro il Covid

Il presidente eletto degli Usa Joe Biden ha nominato i membri della task force contro il Covid-19. La task force sarà incaricata di elaborare un piano per frenare la diffusione dei contagi e sarà co-presieduta dal chirurgo Vivek Murthy, dall’ex commissario per la Food and Drug Administration David Kessler e dalla dottoressa Marcella Nunez-Smith dell’Università di Yale. Tra gli altri membri ci sono il dottor Atul Gawande, professore di chirurgia e politica sanitaria ad Harvard, e il dottor Rick Bright, esperto di vaccini e informatore che ha rassegnato le dimissioni dall’incarico con l’amministrazione Trump il mese scorso.