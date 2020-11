Coronavirus, primo screening cittadino a Paceco. Un positivo su 200 tamponi

10/11/2020 16:00:00

A Paceco riunione tra il Sindaco, Giuseppe Scarcella, con la dirigente dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII, Barbara Mineo, e diversi genitori di studenti. L’incontro è servito a fare il punto della situazione, alla luce dei casi positivi al Covid 19 registrati in ambito scolastico.

“Non c’è un allarme tale da giustificare la chiusura dei plessi scolastici – afferma il primo cittadino – perché attualmente ci sono pochissimi casi isolati. Ma esamineremo di giorno in giorno gli sviluppi dei contagi – precisa – per valutare l’eventuale chiusura della scuola se la situazione dovesse peggiorare”.

Intanto, si è svolta la prima giornata di screening, rivolta ai cittadini di età inferiore ai 50 anni: dalle 9,30 alle 14, sono stati eseguiti circa 200 tamponi rapidi, con il risultato di un solo caso positivo accertato. A questo proposito, l’Amministrazione comunale esprime “un ringraziamento ai medici, al personale sanitario e agli operatori volontari che hanno permesso di realizzare questa prima giornata di screening, nonché alla Polizia municipale per il prezioso contributo organizzativo”. Altri 100 tamponi saranno somministrati nei prossimi giorni, con modalità in via definizione che saranno comunicate prossimamente.