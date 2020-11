Sicilia, rinvio degli interventi e accorpamenti dei reparti per far fronte al Covid

11/11/2020 07:00:00

I contagi continuano ad aumentare in Sicilia così come i ricoveri nei reparti covid e nelle terapie intensive e la Regione cerca di recuperare personale medico e infermieristico da utilizzare nei reparti covid. Lo sta facendo cercando di accorpare i reparti meno impegnati in questo periodo e iniziando a rinviare gli interventi non urgenti o indifferibili.

Il direttore del dipartimento Pianificazione strategica Mario La Rocca ha inviato una circolare in cui rivolge l’invito alle direzioni degli ospedali, ma la stessa circolare tradisce in realtà una certa preoccupazione ed ansia di farsi trovare pronti al peggio.

Il documento è stato inviato lo stesso giorno in cui la Regione ha spedito il nuovo report all’Istituto Superiore di Sanità. A preoccupare più che il numero dei nuovi contagi, e il trend dei ricoveri in terapia intensiva. La Sicilia ha infatti il dato più elevato rispetto ai pazienti positivi: lo 0,82% è in terapia intensiva.

Per fare un raffronto le regioni rosse sono messe meglio, la Lombardia 0,49 ricoveri in terapia intensiva ogni 100 positivi, il Piemonte 0,56, la Calabria 0,32. Cresce anche l’altro dato che riguarda il rapporto tra positivi e ricoverati ordinari, la Sicilia è a 6,6, ma questo non è preoccupante come il primo.