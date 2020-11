"Tanti positivi al Covid alle Poste di Trapani"

11/11/2020 21:04:00

Protocolli sanitari non rispettati alle Poste di Trapani? La denuncia è del sindacato Officina di base dopo i tanti casi di Covid che hanno colpito i dipendenti.

"A Trapani - si legge in una nota dell'organizzazione sindacale- operano più di 100 unità, con un numero elevato di operatori positivi al Covid". Alla luce di ciò, Officina di base ricorda "agli organi istituzionali ed alla cittadinanza tutta che i portalettere raggiungono, con la loro “gita” trisettimanale, migliaia e migliaia di cittadini trapanesi ed ericini, inconsapevoli se possono essere contagiati da questi operatori che a loro volta ignorano la loro condizione sanitaria".

"Non possono essere certamente - ammonisce il sindacato - le molteplici giacenze di raccomandate e le tonnellate di posta da consegnare, a limitare i controlli e a non far rispettare i protocolli sanitari e le disposizioni del Dpcm".

Infine, un appello:"Auspichiamo un autorevole intervento delle Istituzioni locali affinchè possano far luce su quanto da noi denunciato, per evitare una “pandemia colposa”, nell’interesse dei lavoratori delle Poste di Trapani e della collettività tutta".