Gli ultimi maxi gettoni e stipendi di consiglieri e amministratori a Marsala

11/11/2020 06:00:00

Gli ultimi maxi gettoni per i consiglieri comunali. L’ultimo stipendio per la passata amministrazione comunale. L’ultima indennità del riconfermato presidente del consiglio comunale.



Il Comune di Marsala paga per l’ultima volta le indennità agli amministratori e consiglieri della passata consiliatura. Stipendi e gettoni che per cinque anni si sono salvati dal taglio dei compensi deciso dalla Regione Siciliana proprio pochi mesi dopo le elezioni del 2015. La legge infatti stabiliva che il nuovo tariffario entrava a regime con il rinnovo dei consigli comunali e delle amministrazioni.



Per 5 anni quindi i politici di Marsala si sono trovati in un’isola felice.

I consiglieri hanno percepito di più rispetto ai colleghi di altre città che erano soggetti invece al nuovo gettone di presenza. Mentre i colleghi di Trapani, ad esempio, percepivano circa 34 euro a presenza per le sedute d’aula e di commissione, gli inquilini di Sala delle Lapidi continuavano a percepire 99 euro lordi come gettone di presenza, con il limite massimo di 1462 euro al mese. E proprio con questa tariffa sono stati liquidati gli stipendi per i consiglieri comunali nel mese di settembre, l’ultimo della consiliatura prima delle elezioni di inizio ottobre.

Per il mese di settembre i 30 ex consiglieri comunali sono costati 21.483 euro (qui la delibera). Gli inquilini di palazzo VII Aprile nel frattempo sono passati da 30 a 24 e costeranno quindi molto meno alla prossima liquidazione.

E’ stato liquidato anche lo stipendio del presidente del consiglio comunale. A Enzo Sturiano, riconfermato alla presidenza di Sala delle Lapidi, sono stati liquidato 3169 euro (qui la delibera).

Liquidati anche gli stipendi per gli ex amministratori. Per l’ex sindaco Alberto Di Girolamo e i suoi assessori per il mese di settembre e fino al 7 di ottobre, giorno in cui hanno cessato la carica, sono stati liquidati 26.805,20 euro oltre a 2278 euro di Irap (qui la delibera).

A Marsala con le elezioni di ottobre non si è solo insediato un nuovo consiglio comunale e una nuova amministrazione, guidata da Massimo Grillo, ma sono entrati quindi in vigore i nuovi stipendi dei consiglieri e degli amministratori, anche questi più bassi. Riusciranno consiglieri e amministratori a meritarsi ogni centesimo?