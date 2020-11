Coronavirus. Lo Curto: "Scongiurare downgrade in zona rossa in Sicilia"

11/11/2020 13:00:00

“Agire subito per aumentare i posti letto negli ospedali siciliani e per identificare strutture esterne ai nosocomi per alllestire reparti Covid per la terapia intensiva e sub-intensiva.

La Sicilia non può permettersi nè morti per impossibilità di ricovero, nè un downgrade che la collochi nelle zone rosse. Soffrono i malati e soffre anche l’economia siciliana. Auspico un’azione decisa del governo regionale che eviti il baratro e responsabilizzi il governo Conte e la Protezione civile nazionale sui tanti ritardi non più ammissibilli.

Non è tollerabile che si facciano speculazioni politiche in questo momento così grave, piuttosto serve un’operazione che metta in sicurezza la Sicilia con la collaboraizone dei sindaci che nei loro territori devono agire con rigore”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.