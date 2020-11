11/11/2020 15:40:00

"Non ho mai manifestato alcuna intenzione di candidarmi a sindaco di Alcamo, nè ho mai parlato con alcun esponente politico di tale eventualità, si chiami esso Scala o Turano".

Lo ha dichiarato con una nota Valentina Palmeri, deputata regionale alcamese di Attiva Sicilia.

"Sono tirata in ballo in una partita che non esiste. Dispiace continuare a leggere invenzioni e voci riportate sotto forma di articoli e ora anche di interviste".