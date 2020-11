Covid, Sicilia: allarme posti letto. Ecco la situazione aggiornata 

13/11/2020 10:49:00

Al tasso di crescita dell'ultimo periodo, la Sicilia esaurirà presto tutti i suoi posti letto disponibili per l'emergenza coronavirus. L'unica speranza rimane l'eventuale efficacia delle misure di contenimento prese nei giorni scorsi, che produrranno i loro effetti solo tra poco. Gli attuali ricoverati, infatti (così come ancora di più vale per i decessi) sono persone che si sono certamente contagiate ad inizio Novembre, almeno, quando la Sicilia non era ancora classificata zona "arancione".

Ma veniamo al dettaglio. In Sicilia restano 413 posti letto liberi. In terapia intensiva ci sono 113 posti liberi su 306. Nei reparti normali 300. Per un totale di 413 posti liberi su un totale di 1721. A questo ritmo si riempianno gli ospedali entro 22 giorni. Solo ieri, ad esempio, ci sono stati 18 ricoveri in più. Sembrano molti? Domenica sono stati 95, e se guardiamo la tendenza c'è un leggero calo. Forse i primi effetti delle nuove regole?

In provincia di Palermo ci sono 37 posti in terapia intensiva e 67 in ordinaria.

In provincia di Trapani la situazione è peggiore: ci sono sette posti liberi a Marsala in terapia intensiva, ma ieri erano solo due quelli liberi per i reparti Covid.

La Regione, con estremo ritardo, sta utilizzando 125 milioni di euro messi a disposizione dallo Stato, per attivare altri posti letto: 253 di terapia intensiva, e 318 di sub intensiva. Dicono che saranno pronti tra un paio di mesi.