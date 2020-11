Alcamo, attivato il servizio whatsapp per Tari, Imu e servizio idrico

13/11/2020 10:00:00

Ad Alcamo è disponibile un nuovo servizio di prenotazione degli appuntamenti, informazioni, modulistica e bollette, tramite WHATSAPP per TARI, IMU, Servizio Idrico e COSAP, con l’obiettivo di rendere più semplice il rapporto con la Pubblica Amministrazione, tutelare la salute dei cittadini, eliminando le occasioni di assembramento e semplificare gli adempimenti.

Il numero Whatsapp da utilizzare per la prenotazione degli appuntamenti è il 3387300854.

E’ possibile anche collegarsi al link e si aprirà una “comunicazione whatsapp” con l’ufficio preposto a ricevere le richieste per il Servizio Finanziario e Riscossione delle Entrate, TARI. IMU, Servizio Idrico, Cosap.

Scrivendo il nome del servizio che interessa: Tari, Imu, Servizio Idrico, Cosap ed inviando il messaggio whatsapp si riceverà, entro la giornata lavorativa successiva, la data e l’ora dell’ appuntamento, presso via Jose Maria Escrivà (Palazzo di Vetro).

E’ possibile avere anche, su richiesta, un appuntamento telefonico per ricevere informazioni, in tal caso bisogna aggiungere al nome del servizio richiesto, la dicitura “richiesta informazioni”.

E’ possibile richiedere anche il duplicato di una bolletta di pagamento o di un modello F24 precompilato, indicando il nome del servizio seguito da “richiesta bolletta a nome di …”; il bollettino richiesto verrà inviato whatsapp, oppure tramite email se sarà indicato un indirizzo mail; altrimenti sarà possibile ritirarlo nel giorno e ora prestabiliti per l’appuntamento.

Si ricorda, infine, che la modulistica è disponibile al seguente linnk. Altro servizio innovativo offerto dal Comune è quello per certificare i consumi effettivi dell'acqua tramite smartphone, attraverso l’autolettura. Ci sono due modalità per effettuare l’autolettura: scaricare sul proprio smartphone l’app K READER ed inviare le letture, inserendo tutti i dati come suggerito dall’applicazione.

La seconda modalità richiede di avere a disposizione oltre allo smartphone e all’app K-reader. una bolletta del servizio idrico, emessa dopo il 10 ottobre 2020, dove viene riportato in alto nella prima pagina il QRcode (codice QR) che permetterà di inserire tutti i dati relativi alla fornitura dell’acqua senza doverli digitare manualmente, seguendo le istruzioni date dall’app stessa.

ACCESSO PER LE STRUTTURE CULTURALI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - Con le ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'accesso alle seguenti strutture di Alcamo: Biblioteca Civica “Sebastiano Bagolino”, Museo “MACA”, Cittadella dei Giovani, Museo degli Strumenti Musicali Multietnici Centro Congressi Marconi, Sale destinate a convegni ed attività culturali, Palestre comunali (Palazzello, Tre Santi, Palagrimaudo), Stadi comunali “Lelio Catella” e “Sant’Ippolito”. Con effetto immediato e fino al 03 dicembre 2020: sono sospese le attività all’interno di tutte le strutture destinate ad attività culturali.

Le attività motorie e di base all’interno delle palestre ed altri impianti sportivi comunali sono sospese fino al 03 dicembre 2020.

Negli impianti sportivi comunali è consentito: svolgere attività sportiva o motoria all'aperto, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

E’ consentito lo svolgimento degli eventi e le competizioni sportive, a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, organismi sportivi internazionali.

In ogni caso le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli per contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19.



L’attività e l’erogazione dei servizi della Biblioteca Civica “Sebastiano Bagolino”, in ottemperanza delle misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, avviene esclusivamente: telefonando al 0924 590287; inviando un messaggio all'indirizzo e-mail prenotazione.bibliotecacivica@comune.alcamo.tp.it; tramite opac all’indirizzo www.bibliotp.it.

In considerazione della situazione i prestiti dei libri sono automaticamente prorogati e non verranno applicate le sanzioni previste in caso di ritardo nella restituzione. Inoltre sarà attivato il prestito online, con consegna dei libri a domicilio.