Coronavirus, continua lo screening nelle città trapanesi. Dove e quando fare il tampone rapido

13/11/2020 06:00:00

Dopo lo screening nelle isole minori e quello iniziato lo scorso fine settimana in trenta città della Sicilia, prosegue la campagna attiva della Regione Siciliana per la ricerca del Coronavirus attraverso l'impiego dei tamponi rapidi nei drive-in allestiti in molte città dell'Isola.

Dal oggi fino al 17 novembre (nei giorni e negli orari indicati dalle Asp territorialmente competente), infatti, sono previsti dei siti dedicati in tutte le nove province siciliane nei quali la popolazione scolastica – che resta il target individuato per la campagna attiva – potrà recarsi per sottoporsi volontariamente e gratuitamente al test del tampone rapido.

PRENOTAZIONE ONLINE - Fra le novità introdotte, per rendere ancora più rapida la procedura di accesso ai drive in, la possibilità di prenotarsi mediante una piattaforma on-line. Basterà, infatti, accedere al portale www.siciliacoronavirus.it, cliccare sul bottone "tampone rapido Covid19" e compilare il modulo di registrazione scegliendo la data disponibile tra i drive in proposti. La piattaforma provvederà a indicare la fascia oraria che verrà generata automaticamente in base al numero di prenotazioni già acquisite. L’appuntamento registrato verrà quindi indicato e comunicato al cittadino che potrà raggiungere il drive-in prescelto. Nel form di registrazione il cittadino che, aderisce alla campagna attiva di ricerca del virus, dovrà indicare la "Categoria di appartenenza" che riconduce al target dello screening (personale docente, non docente, studenti e propri nuclei familiari). Nei drive-in sono previsti dei percorsi dedicati in cui si procederà al prelievo del campione che, in caso di positività, verrà immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti. L'iniziativa della Regione è realizzata in collaborazione con Anci Sicilia e le amministrazioni locali. L'adesione alla campagna è su base volontaria.

I drive-in saranno operativi già nelle seguenti città: Canicattì Caltanissetta Gela Mussomeli Niscemi Catania (parcheggio Nesima) Catania (parcheggio Fontanarossa) Catania (parcheggio Due Obelischi) Acireale Capomulini Adrano Caltagirone Mascalucia Misterbianco Paternò Enna (piazza Europa) Enna (area esterna Itc) Piazza Armerina Milazzo (Me) Palermo Bagheria Castelbuono Cefalù Termini Imerese Ragusa Comiso Modica Vittoria Siracusa Avola Trapani Alcamo Campobello di Mazara Castellammare del Golfo Castelvetrano Custonaci Erice Marsala Mazara del Vallo Paceco Partanna Salemi Valderice.

Asp Trapani, continua campagna screening Covid-19: sabato 14 e domenica 15 novembre tamponi a studenti scuole medie - Continua la campagna di screening Covid-19 'Drive in' sulla popolazione scolastica del trapanese d’intesa con l’Assessorato regionale alla Salute, nei Comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti. In particolare, il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà, ha stabilito su target proposto dal Dasoe, che sabato 14 e domenica 15 novembre l’attività di screening sia rivolta agli studenti delle scuole medie del territorio, al personale docente e non docente e ai relativi nuclei familiari, che su base volontaria verranno sottoposti a tampone antigenico rapido.

Il monitoraggio sarà effettuato dalle squadre Usca aziendali, composte da medici e operatori sanitari, coordinate da Mario Minore, responsabile dell'Unità Operativa Gestione Emergenza e Urgenza Territoriale dell'Asp di Trapani che già lo scorso fine settimana avevano sottoposto a screening Covid-19 gli studenti degli Istituti superiori della provincia di Trapani.

L’attività si svolgerà nelle aree individuate con appositi check-point dalle 9.30 alle 13.30/ dalle 14.30 alle 19.30 nelle seguenti località:

Distretto sanitario di Trapani: Trapani: piazzale Ilio; Erice: piazza Pertini; Valderice: via San Barnaba (solo domenica 15 novembre); Paceco: via Senatore Grammatico (solo sabato 14 novembre); Custonaci: Parco Cerriolo (solo domenica 15 novembre e per i Comuni di Custonaci, San Vito lo Capo, Buseto Palizzolo):

Distretto sanitario di Marsala: Marsala: Area attrezzata per il mercato settimanale – ingresso via degli Atleti. L’azione di monitoraggio continuerà il 14 e 15 Novembre. Dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 19:30, sempre nella zona Stadio, il test rapido sarà riservato agli studenti delle scuole medie di Marsala, per i loro insegnanti e il personale non docente, nonché ai relativi nuclei familiari. Ancora in campo di monitoraggio l’Amministrazione ha già predisposto un’ordinanza, sentito il comando della Polizia Municipale, per la collocazione di stalli per il posteggio davanti a tutti i laboratori di analisi privati di Marsala in modo da permettere di fare tamponi in modalità drive in anche alle strutture private e mitigare rischi di contagio.

Distretto sanitario Mazara del Vallo: Mazara del Vallo: Porto Nuovo; Salemi: via San Matteo – sede Protezione Civile Comunale.

Distretto sanitario Castelvetrano: Castelvetrano: via Autonomia Siciliana – Area Industriale; Partanna: piazza Galileo Galilei (piazza Mercato); Campobello di Mazara – piazza Eremita (Istituto Collodi).

Distretto sanitario Alcamo: Alcamo: contrada Sasi; Castellammare del Golfo: piazzale antistante Cimitero (solo domenica 15 novembre).

Paceco, ulteriori screening con tamponi - Sono risultati tutti negativi, a Paceco, 87 tamponi praticati negli ultimi due giorni ai dipendenti comunali, agli operatori dell’Agesp e al personale scolastico, su iniziativa dell’Amministrazione comunale, grazie alla disponibilità di diversi medici e di alcuni operatori del Centro Soccorso Emergency, con test eseguiti nello spiazzo antistante l’ex “Olearia Pacheco”. Un’intera giornata di screening, intanto, è stata programmata per sabato 14 novembre, in favore degli studenti della Scuola media di Paceco, nell’ambito di una nuova campagna avviata dall’Azienda sanitaria provinciale per la ricerca del Sars-Cov2 mediante tamponi antigenici rapidi. L’attività si svolgerà attraverso un check-point in via Senatore Grammatico, nei pressi del Centro diurno per anziani, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30. “In questa occasione, potranno sottoporsi al tampone, non solo gli studenti della scuola secondaria di primo grado, ma anche tutti i loro familiari, compresi i nonni” precisa il Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, non escludendo ulteriori screening successivi, in favore dei cittadini non ancora sottoposti al test.

Mazara, tamponi rapidi gratuiti Sabato 14 e Domenica 15 Novembre dalle 9,30 alle 19,30 al Porto Nuovo - Dedicati alla popolazione scolastica compresi personale e familiari delle Scuole Medie Inferiori. Sabato 14 e domenica 15 novembre, dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30 nell’area del porto nuovo si attuerà a Mazara del Vallo la seconda campagna di screening della popolazione scolastica, questa volta dedicata agli Istituti d’Istruzione secondaria di primo grado, per l’effettuazione su base volontaria di tamponi antigenici rapidi Covid 19. Per un maggiore deflusso delle auto, con l’autorizzazione della Capitaneria di Porto, è stata scelta l’area del porto nuovo rispetto all’area di piazzale Quinci dove lo scorso fine settimana si è realizzata la prima campagna screening dedicata agli Istituti superiori con un bilancio di 2240 tamponi rapidi eseguiti e 55 positivi accertati.

CHI PUO’ EFFETTUARE I TAMPONI: I tamponi rapidi sono riservati su base volontaria alla popolazione scolastica degli Istituti d’Istruzione secondaria di primo grado (ex scuole medie inferiori): studenti, dirigenti, personale docente, non docente, compresi i familiari.

MODALITA’: Drive in (con le auto); QUANDO: Sabato 14 novembre e Domenica 15 Novembre dalle ore 9,30 alle ore 19,30 nell’area del Porto Nuovo; REGOLAMENTAZIONE FILA: All’ingresso dell’area del porto nuovo, subito dopo la rotatoria, saranno incolonnate quattro fila di auto. Chi vorrà sottoporsi ai test rapidi dovrà: Portare con sé documento identità e penna per la compilazione dei moduli che saranno distribuiti direttamente nelle auto in fila da personale volontario delle associazioni del territorio che collaborano all’iniziativa con la supervisione della Polizia Municipale. I moduli per i minori dovranno essere compilati e sottoscritti da uno dei genitori o tutori.

LO SCREENING A SALEMI - Dopo il successo della campagna di screening sul Covid-19 effettuata lo scorso week-end nelle grandi città del Trapanese e indirizzata agli studenti delle scuole superiori, i controlli saranno replicati sabato e domenica rivolgendo i test anche agli alunni delle scuole medie dei centri più piccoli e arrivando quindi a una copertura totale del territorio. Ne dà notizia il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, referente di Anci Sicilia per la provincia di Trapani. La campagna è coordinata da Mario Minore, responsabile dell'Unità operativa Gestione emergenza e urgenza territoriale dell'Asp di Trapani. Lo screening con i tamponi rapidi, voluto dall'assessorato regionale alla Salute e attuato dall'Azienda sanitaria provinciale con Anci Sicilia, verrà effettuato dalle squadre Usca in collaborazione con i Comuni attraverso i cinque distretti sanitari provinciali: Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano e Alcamo. Ogni distretto attiverà i controlli anche nelle città di Salemi, Erice, Valderice, Paceco, Partanna, Campobello di Mazara, Custonaci e Castellammare del Golfo: in queste ultime cittadine i drive-in per l'esecuzione dei tamponi saranno aperti anche per gli alunni, i docenti, il personale delle scuole e le loro famiglie dei piccoli centri limitrofi. Il primo step dello screening prenderà il via sabato mattina e si concluderà domenica sera. "I circa undicimila tamponi effettuati lo scorso week-end in provincia sono stati un risultato unico in Sicilia - afferma Venuti - e ora stiamo ampliando lo screening agli alunni delle scuole medie ma di certo non ci fermeremo qui. La campagna continuerà - aggiunge il sindaco di Salemi - perché è importante battere sul tempo il virus. In provincia di Trapani si sta facendo un grande lavoro di sinergia tra i Comuni, con la regia dell'Anci, dell'Asp e delle Usca ottimamente coordinate dal dottore Minore. Un esempio di perfetta collaborazione che intendiamo proseguire e che ci consentirà di avere un quadro esatto della situazione contagi nelle scuole della provincia".

SCREENING A CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Domenica 15 novembre, nel piazzale antistante il cimitero, tampone rapido gratuito per la ricerca del virus Sars- Cov2 rivolto agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado (scuole medie), familiari conviventi, docenti e personale Ata di Castellammare del Golfo. Dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle 19, 30 in modalità drive in (rimanendo in auto) l'iniziativa di screening a cura dell’Asp di Trapani, è rivolta questo fine settimana proprio agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, a familiari e personale scolastico che vorranno sottoporsi al tampone antigenico rapido. Non occorre alcuna prenotazione e gli alunni delle scuole medie con familiari, docenti e personale Ata di Castellammare che vorranno fare il tampone dovranno presentarsi domenica nel piazzale antistante il cimitero negli orari indicati e muniti di documento di riconoscimento.