Marsala. Caso Covid dal barbiere. "Salone chiuso per precauzione. Ma non siamo tutti positivi"

13/11/2020 12:55:00

Aumentano sempre di più i casi di Covid19 a Marsala, che conta 260 positivi. Il virus circola sempre di più, anche tra le attività rimaste aperte. Come i parrucchieri. Ma come spesso è accaduto dall'inizio della pandemia in città sono circolate notizie non corrispondenti al vero.



Ad esempio è quanto successo a un parrucchiere per uomo di Marsala, Coiffeur Tony, che ha dovuto precisare via Facebook che qualcuno ha messo in giro la voce che tutto lo staff sia positivo al Covid. “Invece, essendo un ‘azienda seria, ci siamo autodenunciati all'Asp di Marsala e ci siamo messi tutti in quarantena anche se in realtà cè un solo positivo e sottolineo uno”. Si legge nel post del titolare che invita le persone a stare attente.