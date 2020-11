Coronavirus, un po' di ottimismo: la curva si va appiattendo 

13/11/2020 09:08:00

Suvvia, ogni tanto un po' di ottimismo. Si va appiattendo la curva dei contagi del coronavirus. La situazione è drammatica ma non dobbiamo farci prendere dal panico. Guardando i dati, infatti, la curva frena.

Non si tratta ancora di un calo ma di una inequivocabile traiettoria che sta portando questa seconda ondata a rallentare progressivamente la salita sino al picco, già raggiunto o molto vicino in alcune province, più lontano per altre. Non significa quindi che la situazione sia rosea, tutt’altro, ma che si avvertono chiaramente i segni dell’azione delle prime misure adottate (e che ragionevolmente si sentirà a breve anche l’effetto delle ultime).

Diverse regioni come Molise, Liguria, Trento, Marche, Campania, Lazio, Umbria, Valle d’Aosta, Toscana, Lombardia sono ormai a pochi punti percentuali dallo zero (cioè alla fine della crescita dei contagi), e parecchie province già accennano alla discesa.

Cliccando qui, tutti i grafici.