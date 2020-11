Coronavirus, l'aggiornamento: 284 casi a Marsala, 487 a Trapani ...

13/11/2020 16:25:00

Sempre più pesante il dato del contagio da coronavirus in provincia di Trapani. Secondo i dati di oggi, 13 Novembre 2020, ci sono 284 casi a Marsala, ben 487 a Trapani e 1916 in totale in provincia. I morti sono 47. I guariti 947. 6 le persone in terapia intensiva, 52 quelle ricoverate nei reparti Covid.

Ecco il dettaglio: Alcamo 314, Buseto Palizzolo 4, Calatafimi Segesta 8, Campobello di Mazara 19, Castellammare del Golfo 68, Castelvetrano 117, Custonaci 47, Erice 73, Favignana 4, Gibellina 22, Marsala 284, Mazara del Vallo 222, Paceco 43, Pantelleria 53, Partanna 23, Poggioreale 1, Salaparuta 6, Salemi 21, Santa Ninfa 2, Trapani 487, Valderice 41, Vita 3 San Vito Lo Capo 40, Petrosino 12.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 444 tamponi molecolari e 809 tamponi per la ricerca dell'antigene.