L'ospedale di Marsala è allo stremo. Così un paziente in gravi condizioni è stato rimandato a casa

14/11/2020 10:23:00

L’ospedale di Marsala non regge più la pressione. E' interamente dedicato al Covid e qualunque altro paziente arrivi in condizioni serie non si è più in grado di gestirlo.

Cosa ancora più grave è che anche gli altri ospedali della provincia sono saturi, ragione per cui i malati vengono praticamente respinti o dimessi.

La voce tranquillizzante dei vertici dell’ASP scompare di fronte ai dati di fatto raccontati dalla viva voce dei pazienti e dei loro familiari.

Come il caso del signor Ignazio Urso. Viene portato con urgenza al Pronto Soccorso da un'ambulanza del 118, sta male, è affetto da dispnea, ha uno scompenso cardiaco, le condizioni cliniche vengono indicate come “scadenti, vigile ma non collaborante”, è tachicardico.

Viene sottoposto a tampone: negativo. Viene richiesta una consulenza rianimatoria urgente. Tutto questo accade nella giornata di venerdì 13 novembre, durante la notte del 14 vengono chiamati i familiari. Il paziente nonostante le gravi condizioni cliniche viene dimesso per mancanza di posti letto a Marsala, ma non viene trasferito nemmeno in altro ospedale della provincia.

Al momento il signor Urso è a casa, lotta tra la vita e la morte. I familiari allerteranno le forze dell’ordine.

Oltre al dolore di un parente che sta male c’è la condizione di disperazione che non lascia presagire nulla di buono per la comunità del territorio.