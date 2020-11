Oltre 1500 tamponi, 14 positivi. Com'è andato oggi lo screening anti-Covid a Marsala

14/11/2020 20:04:00

Sono stati 1557 i tamponi rapidi effettuati nella sola giornata di oggi a Marsala. La prima giornata di screening anti-covid di questo fine settimana ha fatto registrare un’importante partecipazione. Degli oltre 1500 tamponi 14 sono risultati positivi, tra questi un’intera famiglia petrosilena composta da 5 persone.



Lo screening continua Domenica 15 novembre, sempre nell’area attrezzata dove si svolge il mercatino, nei pressi dello Stadio, dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 19:30.

Il test rapido sarà riservato agli studenti delle scuole medie di Marsala, per i loro insegnanti e il personale non docente, nonché ai relativi nuclei familiari. Ancora in campo di monitoraggio l’Amministrazione ha già predisposto un’ordinanza, sentito il comando della Polizia Municipale, per la collocazione di stalli per il posteggio davanti a tutti i laboratori di analisi privati di Marsala in modo da permettere di fare tamponi in modalità drive in anche alle strutture private e mitigare rischi di contagio.