Marsala, i giovani e la movida ... alla faccia del coronavirus 

16/11/2020 12:22:00

Il Sindaco Grillo dice che è tutto sotto controllo, ma in realtà a Marsala continuano ad esserci assembramenti, soprattutto di giovani, incontrollati. Non basta chiudere i locali, perchè molti ragazzi si organizzano per vedersi da altre parti. Sono diverse le segnalazioni che giungono alla redazione di Tp24. Bastava consultare ad esempio le immagini della webcam situata a Porta Mazara, sabato pomeriggio, tra le 17 e 30 e le 20, per vedere un sacco di giovani, passare, fermarsi, stare seduti ...

Grande traffico di auto e persone anche sabato e domenica sera. Diverse segnalazioni ci sono giunte, ad esempio, al lungomare, dove molti giovani si sono dati appuntamento al parcheggio del Baglio Anselmi o all'ingresso del porto, salvo dileguarsi poi all'arrivo dei controlli.

C'è poi un indizio: diverse pizzerie raccontano a Tp24 di ricevere, nel fine settimana, ordini per due o tre tabische da consegnare a domicilio. E' chiaro che, chi fa questi ordini o ha una gran fame, o ha tanta gente a casa. E in effetti le forze dell'ordine, pur con discrezione ed evitando per ora di elevare multe salate, sta facendo dei controlli, soprattutto per evitare feste a domicilio.

E' chiaro che tutto attiene alla responsabilità delle persone, soprattutto dei giovani e delle loro famiglie, che devono capire che dal comportamento e dal sacrificio di ognuno di noi, dipende quando e come usciremo da questo incubo. Però è anche vero che l'amministrazione potrebbe fare qualcosa. In diversi Comuni, i minorenni non possono uscire di casa se non accompagnati dai genitori (ne abbiamo parlato qui), e anche a Mazara del Vallo il Sindaco Quinci ha emanato un'ordinanza molto rigorosa per vietare spostamenti e passeggiate di gruppo.

E a Marsala? Si aspetta che l'epidemia salga ancora per poi chiudere tutto (anche le scuole elementari e medie ...) in nome di una emergenza che non si è voluto o saputo gestire.