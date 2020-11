Marsala, controlli anti-Covid in centro. Stop agli assembramenti, multe a chi è senza mascherina

16/11/2020 18:50:00

Controlli anti-Covid nel centro storico di Marsala. In queste ore diverse pattuglie della Polizia Municipale si trovano in giro e stazionati nei punti nevralgici del centro della città.

I controlli puntano a fare da deterrente contro assembramenti che si possono venire a creare nelle zone maggiormente sensibili. In particolare ci sono controlli in piazza Matteotti, piazza della Repubblica, nel parchetto adiacente Baglio Anselmi. Un altro posto di controllo si trova al Monumento ai Mille.

Agenti della Polizia Municipale si trovano anche a pattugliare a piedi le vie del centro storico, Via XI Maggio, via Garibaldi, via Roma, in particolare. Non solo assembramenti ma anche l'utilizzo della mascherina è attenzionato dai Vigili Urbani che hanno già sanzionato diverse persone che non indossavano il dispositivo di sicurezza. La sanzione ammonta a 400 euro per chi viene beccato senza mascherina in luoghi molto frequentati e quindi non rispettando l'obbligo imposto dalle normative anti-Covid.

In questi giorni si sono intensificati i controlli e la presenza preventiva degli agenti di Polizia Municipale, in un'ottica, appunto, di prevenzione degli assembramenti per evitare il diffondersi, ancora di più, del Covid-19.