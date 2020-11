 Castellammare, finanziati due cantieri di lavoro che impiegheranno 14 disoccupati 

18/11/2020 13:10:00

Due cantieri di lavoro per disoccupati finanziati dalla Regione per un importo complessivo di 175.685,44 euro.

Riparte, infatti, l’iter dopo lo stop per l’emergenza coronavirus: l’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha notificato al Comune i decreti di autorizzazione e finanziamento di complessivi 175.685,44 euro per due cantieri di lavoro: per circa tre mesi vi lavoreranno 14 disoccupati, 7 per ogni cantiere, con interventi di manutenzione urbana.

"Nel 2019 abbiamo presentato apposita richiesta per il finanziamento dei cantieri di lavoro poi sospesi a causa dell'emergenza Covid-19 che ha bloccato diverse attività programmate. Siamo molto lieti del fatto che l'iter sia adesso ripartito poiché i cantieri di lavoro hanno una duplice valenza -affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alle manutenzioni stradali, Leonardo D’Angelo".

In dettaglio un cantiere riguarda la manutenzione straordinaria e l'abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi della via Roma e di corso Garibaldi finanziati con 87.718,78 euro; l'altro cantiere, finanziato con 87.966,66 euro, è per la manutenzione straordinaria e l'abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi della via Marconi e del suo prolungamento. I cantieri dovranno essere gestiti dal Comune che individuerà il personale istruttore con evidenza pubblica e quindi richiederà l'elenco dei lavoratori disoccupati di età compresa fra i 18 e i 66 anni, al centro per l'impiego. In considerazione della pandemia da covid-19 dovranno essere rispettate le misure di contenimento previste e forniti i dispositivi di protezione individuale.