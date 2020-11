Valderice, emergenza Covid rientrata a Villa Betania. Niente più ospiti in isolamento

18/11/2020 17:08:00

Emergenza Covid rientrata a Villa Betania, a Valderice. Da oggi non ci sono più ospiti in isolamento. A renderlo noto, la Fondazione Auxilium che gestisce la struttura dove vengono assistiti ragazzi disagiati. Ecco la nota diramata oggi.

“Dal periodo della comparsa di casi di positività al virus a carico di alcuni ragazzi/assististi e di qualche operatore presso la sede di Villa Betania, fino alla data del 17 novembre sono stati applicati dei protocolli di contenimento e contrasto del contagio in atto, di concerto e con la supervisione del Dipartimento di Prevenzione che si è attivato prontamente. Le misure attuate hanno previsto l’isolamento, la circoscrizione e il monitoraggio dei focolai di contagio, soprattutto mediante l’utilizzo dei previsti DPI e mediante l’effettuazione di tamponi sia in maniera massiva (tutti gli assistiti e tutti gli operatori), che in maniera selettiva (i reparti focolai del contagio), in modo da controllare l’andamento epidemiologico all’interno della struttura, cosicché è stato raggiunto l’attuale quadro di completa guarigione da parte di tutti i soggetti interessati e residenti all’interno della struttura. Le attività quindi, riprendono integralmente, ovviamente con l’attuazione e il mantenimento dei previsti protocolli di sicurezza che, per gli assistiti che frequentano il centro diurno, richiedono la necessaria collaborazione delle famiglie per quanto concerne la limitazione del contagio domestico”.