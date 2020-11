La beffa del bonus Sicilia: solo 2000 euro ad impresa

18/11/2020 11:00:00

Poco più di 2.000 euro. E' quanto riceveranno le imprese siciliane dalla Regione per recuperare un po' dei danni causati dal blocco dell'economia durante il lockdown. Una miseria. Ed è la beffa finale di una vicenda che è stata una pietra tombale circa l'affidabilità del governo Musumeci e dell'assessore Turano, nella gestione degli aiuti a imprese e professionisti.

E pensare che quando fu annunciato il bando, ormai diversi mesi fa, l'annuncio altisonante dei due politici era: daremo fino a 35.000 euro alle imprese. Ma quando mai. Si è imbastito un click - day, finito in colossale "malafiura" (per colpa, dicono alla Regione, di Tim), e poi si è cercato di riparare annunciando, alla Cetto Laqualunque, soldi per tutti. Si sono presentati 58.000 imprenditori. A loro andranno a testa 2.155 euro. Una beffa.

Finisce nel più ridicolo dei modi la storia di questo fondo, da 125 milioni di uero, per le imprese con meno di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di euro di fatturato. I soldi, ovviamente, non arriveranno subito. Prima ci vuole la pubbliciazione ufficiale dell'elenco dei beneficiari. Dalla Regione dicono metà Dicembre. Quindi se ne parla nel 2021 ...