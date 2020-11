Nasconde droga e soldi nella cameretta dei bambini. Arrestato a Partanna

19/11/2020 10:47:00

Nascondeva la droga da spacciare nella cameretta dei bambini. Aveva in casa 300 grammi di marijuana e 3800 euro in contanti. E' stato così arrestato a Partanna, dai Carabinieri, Luigi Lombardo, classe 81, con precedenti alle spalle.

L'arresto è maturato dopo un servizio di controllo e contrasto allo spaccio di stupefacenti operato dai Carabinieri della Stazione di Partanna con il supporto del personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia.



Nello specifico, i militari, che già da qualche tempo tenevano sotto controllo i movimenti dell’uomo con discreti servizi di osservazione, nel momento ritenuto più opportuno, hanno deciso di svolgere delle perquisizioni presso la sua abitazione. Nel corso dell’attività, i militari operanti hanno rinvenuto, abilmente nascosta in un armadio nella camera da letto dei bambini, 300 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana - di cui gran parte già stata predisposta per lo smercio - la somma contante di euro 3840,00 in banconote di vario taglio e ritenuta verosimilmente provento del traffico illecito, oltre che materiale per il confezionamento delle dosi.



Quanto rinvenuto è stato posto immediatamente a sequestro penale.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.



Nel corso dell’udienza, tenutasi nella mattinata di ieri, la competente Autorità Giudiziaria, oltre a convalidare l’arresto operato dai Carabinieri, ha sottoposto Lombardo alla misura cautelare del l’obbligo di dimora nel comune di Partanna con la prescrizione di rimanere in casa dalle 19:00 alle 07:00.