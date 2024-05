Ha patteggiato la donna che spacciava in Via D'Anna a Marsala

23/05/2024 12:49:00

E’ stata condannata, con patteggiamento di una pena (sospesa) a dieci mesi e 20 giorni di reclusione, la 43enne marsalese (M.R.P.) che dodici giorni fa è stata arrestata dalla Guardia di finanza per detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente.

Nell’abitazione presa in affitto dalla donna in via Andrea D’Anna i finanzieri hanno rinvenuto 196 grammi di hashish, in parte già confezionata in dosi di 4 grammi ciascuna (un panetto di circa 110 grammi era in un involucro di plastica).

Trovati anche due bilancini di precisione e un piccolo coltello con tracce di sostanza stupefacente. Trovate anche numerose buste trasparenti che per gli inquirenti sarebbero servite le confezionare le dosi. Su richiesta della Procura, poi, il giudice monocratico di Marsala Chiara Vicini convalidò l’arresto. Quindi, su richiesta dell’avvocato difensore Vincenzo Forti, rimise la donna in libertà, ma con obbligo di dimora a Marsala e di firma due volte la settimana nella caserma della Guardia di finanza. Misure cautelari, queste, che con il patteggiamento della pena decadono.