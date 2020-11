Coronavirus, 1634 nuovi positivi in Sicilia. 43 i decessi

20/11/2020 18:14:00

Sono 1634 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia su 10.020 tamponi. Rimane stabile il tasso di positività al 16,31%, come ieri.

Aumentano, invece, le vittime, 43 in più rispetto a ieri (1098 in totale). L'Isola ha superato i cinquantamila casi complessivi. Sono 7 i pazienti ricoverati oggi per Coronavirus a fronte dei complessivi 1779. Cinque ricoveri in più in regime ordinario (1537) e due in più in terapia intensiva (242).

Il dato dei guariti è pari a 416 persone. Quarantatre (43) i decessi. I tamponi molecolari processati sono stati 10020. I dati sono stati riportati dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.