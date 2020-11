Il nuovo progetto della centrale elettrica di Trapani

20/11/2020 08:00:00

EP Produzione, società italiana di generazione elettrica del Gruppo energetico ceco EPH che gestisce nel Paese una capacità di generazione complessiva di 4,3 GW, ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la domanda di VIA (Valutazione di Impatto ambientale) per il progetto di efficientamento della Centrale di Trapani.

La Società nei prossimi giorni presenterà allo stesso Ministero la domanda di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e la domanda di AU (Autorizzazione Unica) alla Regione Siciliana.

Il nuovo progetto prevede il miglioramento dell’efficienza dell’impianto attraverso la sostituzione degli attuali turbogas con 4 nuove unità in ciclo aperto di ultima generazione, di pari potenza, per un investimento complessivo di circa 120 milioni di euro.

L’impianto manterrà infatti una potenza complessiva di circa 220 MW ma con un rilevante incremento dell’efficienza: il rendimento raggiungerà infatti circa il 39%, mentre il valore attuale si attesta intorno al 33%.

Ciascuna turbina a gas sarà dotata di bruciatori a basse emissioni. L’abbattimento emissivo è inoltre implementato attraverso l’utilizzo di un sistema catalitico (sistema Selective Catalytic Reduction - SCR) che permetterà la riduzione selettiva degli ossidi di azoto.

Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, la costruzione della nuova unità richiederà approssimativamente 22 - 25 mesi.

L’intervento di efficientamento della centrale interesserà esclusivamente le aree interne all’impianto. Per quanto riguarda le emissioni in aria, la nuova tecnologia proposta colloca la centrale tra le tipologie di impianto meno impattanti in termini di emissioni da produzione di energia elettrica con turbine a ciclo aperto, in conformità ai più stringenti orientamenti nazionali ed europei.

L’eventuale impatto paesaggistico sarà gestito attraverso opportune opere di mitigazione visiva, cromatica e barrieramento vegetale con specie autoctone.

Per EP Produzione, quinto produttore di energia elettrica in Italia, con impianti affidabili, sicuri ed efficienti, il progetto riveste un’importanza strategica, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima riguardo alla decarbonizzazione e alla sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Tutti i siti produttivi di EP Produzione hanno ottenuto la registrazione ambientale EMAS e hanno conseguito le più aggiornate certificazioni ambientali ISO e per la salute e la sicurezza dei lavoratori.