Sicilia, coronavirus: il bollettino di oggi. 43 morti, 1838 nuovi casi 

21/11/2020 18:43:00

In Sicilia nella ultime 24 ore sono stati registrati 1838 nuovi casi di covid con 43 morti. E' quanto si evince dal bollettino del 21 novembre diffuso dalla protezione civile. I tamponi sono stati 9386 e il rapporto tra positivi su test processati sale quindi al 19,5%.

C'è comunque un dato importante: i ricoveri in rianimazione non crescono e restano stabili a quota 242. Crescono di poco invece le persone complessivamente ricoverate: sono 1810 (erano 1779). In isolamento domiciliare vi sono 34.431 siciliani (e il numero totale degli attualmente positivi è di 36.241).

I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 310.

Nelle province siciliane è Catania quella con più nuovi contagi: 625. Seguono Palermo con 583, Messina con 145, Siracusa con 126, Agrigento con 107, Trapani con 71, Caltanissetta con 70, Ragusa con 56, Enna con 55.

In Italia si sono registrati invece 34.767 nuovi casi con 692 morti