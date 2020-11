Continua oggi e domani lo screening anti-covid. Dove e quando fare i tamponi in provincia di Trapani 

21/11/2020 06:00:00

Continua anche questo fine settimana lo screening anti-covid in 50 città siciliane. La campagna della Regione Siciliana per contrastare la diffusione del Coronavirus nell’Isola. Fino al 23 novembre sarà possibile fare i tamponi rapidi nei drive-in che sono stati allestiti in 50 Comuni dell'Isola. Qui di seguito le informazioni dei comuni che aderiscono all'iniziativa con gli orari e i luoghi dedicati ai tamponi rapidi.

DOVE SI FANNO I TAMPONI NEL TRAPANESE E NEL RESTO DELL'ISOLA - Sulla piattaforma on-line www.siciliacoronavirus.it, la procedura semplificata. Infatti, una volta fatto l'accesso al portale sarà sufficiente cliccare su "tampone rapido Covid19" e compilare il modulo di registrazione scegliendo la data disponibile tra i drive-in proposti. I drive-in saranno operativi nelle seguenti città: Licata e Grotte, in provincia di Agrigento; Caltanissetta, Gela, Niscemi, Delia, Mussomeli, Riesi, Mazzarino e Sommatino, nel Nisseno; Enna bassa e Nicosia, in provincia di Enna; Cefalù e Campofelice di Roccella, nel Palermitano; Ragusa, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Scicli, Vittoria, Acate, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa; Siracusa, Rosolini, Carlentini, Noto, Avola, Pachino/Portopalo, Lentini e Francofonte, nel Siracusano; Trapani, Alcamo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Salemi, Paceco, Castellammare del Golfo, Custonaci e Valderice, in provincia di Trapani.

ASP TRAPANI - Oggi sabato 21 e domenica 22 in provincia di Trapani si continuerà con lo screening in accordo con i comuni che hanno partecipato nei due precedenti fine settimana. Questa volta riguarderà le scuole elementari. L’obiettivo rimane quello di individuare i giovani asintomatici, ma positivi oltre che le famiglie di appartenenza e poterli isolare per cercare di arginare e contenere l’epidemia". Qui si possono scaricare i moduli per fare il test rapido.

Mazara - Oggi e domani dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30 nell’area del porto nuovo si attuerà a Mazara del Vallo la terza campagna di screening della popolazione scolastica, questa volta dedicata alle scuole elementari, per l’effettuazione su base volontaria di tamponi antigenici rapidi Covid 19. CHI PUO’ EFFETTUARE I TAMPONI: I tamponi rapidi sono riservati su base volontaria alla popolazione scolastica delle scuole elementari: alunni, dirigenti, personale docente, non docente, compresi i familiari; MODALITA’: Drive in (con le auto); QUANDO: Sabato 21 novembre e Domenica 22 Novembre dalle ore 9,30 alle ore 19,30 nell’area del Porto Nuovo; REGOLAMENTAZIONE FILA: All’ingresso dell’area del porto nuovo, subito dopo la rotatoria, saranno incolonnate quattro fila di auto. Chi vorrà sottoporsi ai test rapidi dovrà: Portare con sé documento identità e penna per la compilazione dei moduli che saranno distribuiti direttamente nelle auto in fila da personale volontario delle associazioni del territorio che collaborano all’iniziativa con la supervisione della Polizia Municipale. I moduli per i minori dovranno essere compilati e sottoscritti da uno dei genitori o tutori. POSSIBILITA' DI PRENOTAZIONE: In alternativa alla compilazione in loco dei moduli, accedendo fino al pomeriggio di domenica al portale www.siciliacoronavirus.it.

Erice - Oggi e domenica in piazza Pertini ad Erice nuovo screening con tamponi per studenti scuole elementari e famiglie, docenti e personale. Dopo la prima campagna di screening per la ricerca del virus Sars-Cov-2 dello scorso fine settimana (1683 i tamponi rapidi effettuati), ecco altre due giornate dedicate alla cittadinanza e, in particolare, agli studenti delle scuole elementari, al personale docente e non docente ed ai relativi componenti del nucleo familiare. La campagna di screening si terrà ancora una volta a piazza Pertini, in modalità drive in, nei giorni 21 e 22 novembre prossimi, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Ciascun cittadino che effettuerà il tampone riceverà una busta con 3 mascherine chirurgiche. La campagna è promossa dall’Asp di Trapani, su indicazione dell’Assessorato della Salute, in accordo col Comune di Erice che metterà a disposizione supporto nelle operazioni di viabilità e di assistenza tramite la Polizia Municipale e i Volontari delle associazioni di Protezione Civile.

Petrosino - Altro fine settimana di screening anti-Covid-19 promossa dalla Regione Siciliana con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. Sabato (21 novembre) e domenica (22 novembre) prossimi verranno eseguiti ulteriori tamponi rapidi gratuiti su base volontaria per gli studenti che frequentano le classi delle scuole elementari per i loro familiari e per il personale scolastico. Gli studenti che frequentano i plessi scolastici di Petrosino potranno recarsi nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport di Marsala (zona Stadio Municipale) con ingresso da Via degli Atleti, dove verranno eseguiti i test in modalità “drive in” (con le auto). Lo screening si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 18. E’ necessario portare con sé un documento di identità e una penna per la compilazione dei moduli che verranno distribuiti direttamente nelle auto in fila dal personale addetto.

Castellammare del Golfo - Tampone rapido gratuito per studenti di scuola elementare, familiari e personale scolastico. Domenica 22 novembre, nel piazzale del cimitero, screening dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 19.30, in modalità drive in. Per l'accesso: presentarsi sul posto e compilare il modello fornito o prenotare online (www.siciliacoronavirus.it) Prosegue l'attività di screening dell’Asp di Trapani: domenica 22 novembre, nel piazzale antistante il cimitero, tampone rapido gratuito per la ricerca del virus Sars- Cov2 rivolto agli studenti di scuola elementare ed ai loro familiari, al personale docente e non docente. Per Castellammare del Golfo solo nella giornata di domenica, dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle 19,30, in modalità drive in (rimanendo in auto) l'iniziativa di screening a cura dell'Asp di Trapani, questa volta rivolta agli studenti delle elementari, familiari e personale scolastico che vorranno sottoporsi al tampone antigenico rapido. In alternativa alla compilazione dei modelli sul posto, fino alle ore 16 di domenica 22 novembre è possibile prenotare il tampone rapido sul portale www.siciliacoronavirus.it quindi cliccare sul bottone "tampone rapido Covid19" e compilare il modulo di registrazione scegliendo la località e la data disponibile tra i drive in proposti. Chi sceglierà questa procedura dovrà esibire la prenotazione in forma cartacea.

Alcamo - Continua la campagna di monitoraggio dell’Assessorato Regionale della Salute e il Dipartimento Regionale delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) avviata nelle scorse settimane, per effettuare i tamponi antigenici rapidi Covid 19 sulla popolazione scolastica volontaria. Sabato 21 e domenica 22 novembre saranno effettuati i tamponi rapidi gratuiti per la popolazione scolastica delle scuole elementari alcamesi, comprensiva del personale discente, docente, non docente e dei relativi familiari. L’attività si svolgerà in modalità drive in presso c/da Sasi, dalle ore 9:00 alle ore 18:00; per l'accesso: presentarsi e compilare il modello fornito sul posto o prenotare online www.siciliacoronavirus.it cliccando su “Tampone rapido Covid 19” e compilare il modulo di registrazione. Chi sceglierà di prenotarsi online dovrà esibire la prenotazione in forma cartacea. Il servizio, effettuato dai referenti medici del’ASP di Trapani, sarà garantito dalla Polizia Municipale e dai volontari della Protezione Civile Comunale.

Marsala - Lo screening si svolgerà oggi e domani dalle ore 9 alle ore 18 di entrambe le giornate. I veicoli accederanno nell’Area sanitaria da via degli Atleti. Effettuato il tampone e acquisito l’esito del test, il deflusso dei veicoli avverrà da via Della Gioventù. Al fine di accelerare l’aspetto burocratico, è necessario che gli interessati si presentino con i moduli (Consenso, Anagrafica, Test, qui pubblicati) già compilati nelle parti di competenza. Gli stessi dovranno poi essere consegnati ai medici prima di effettuare il test. Si evidenzia che, per ovvi motivi di sicurezza sanitaria, non potranno essere consegnati copie dei suddetti moduli da parte del personale in servizio nell'area screening.

Salemi - "Covid-19, proseguiamo con l'ottima collaborazione tra i sindaci e l'Asp di Trapani. Dopo lo screening scolastico indirizzato alle scuole medie, sabato 21 e domenica 22 a Salemi ci saranno i controlli per alunni, docenti e personale (comprese le rispettive famiglie) delle scuole elementari. Lo screening con tamponi veloci sarà effettuato in via San Matteo (ex Albero Falcone), nell'area antistante alla sede del Centro operativo comunale di Protezione civile, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30, e riguarderà anche le scuole di Gibellina e Vita".

Valderice - Domenica 22 novembre si svolgerà un'altra giornata di screening anti covid per gli studenti e le famiglie valdericine, in modalità drive-in. Lo screening si svolgerà sempre presso la via San Barnaba (pineta comunale), dalle ore 9:30/13:30 - 14:30/17:30 con l'effettuazione di tamponi gratuiti aperti a tutta la popolazione. In data odierna i cittadini contagiati sul territorio comunale risultano essere 45.

L'importanza di effettuare un'azione costante che ci permette di conoscere l'incidenza dei contagi, non è da sottovalutare, soprattutto sotto il profilo della prevenzione e dell' intervento tempestivo in caso di contagio. Ribadisco la necessità di continuare ad osservare ed attuare tutte le misure di prevenzione anticontagio, quale l'uso della mascherina, l' igiene delle mani e il distanziamento fisico. Ad ognuno di noi un pezzo di responsabilità!