 Infermieri, il Nursind: "ritardi nell'immissione dei vincitori della mobilità del bacino occidentale"

21/11/2020 13:20:00

Che fine ha fatto l’elenco definitivo dei vincitori della mobilità del bacino occidentale? È quanto chiede il coordinamento regionale Nursind a firma di Salvo Calamia e dei segretari territoriali Nursind del bacino occidentale di Trapani, Palermo, Caltanissetta e Agrigento, rispettivamente Aurelio Guerriero, Giuseppe Provinzano e Salvatore Terrana, in una nota inviata alle aziende e all'assessorato per competenza.

Lo scorso 30 ottobre era stata pubblicata la delibera immediatamente esecutiva a firma del direttore generale dell’Asp che stabiliva vincitori ed esclusi. Eppure ad oggi, nonostante la carenza di personale infermieristico e sanitario presso tutte le Aziende sanitarie, manca ancora l’esito finale.

Il sindacato degli infermieri chiede in tempi celeri il rilascio del nullosta “essendo una mobilità regionale perché riguarda tutte le Aziende del bacino occidentale. Si rileva inoltre che, a tutt’oggi, non è stata pubblicata la delibera dell’elenco vincitori Oss di bacino occidentale, quindi per si richiede su questo punto maggiore celerità”.