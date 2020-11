Marsala: traffico bloccato in via Dante Alighieri per l'attività di screening iniziata in ritardo

21/11/2020 10:29:00

Traffico in tilt questa mattina a Marsala in via Dante Alighieri, con le vetture incolonnate per lo screening anti-covid previsto oggi e domani nell'area attrezzata di via degli Atleti.

Come potete vedere nelle foto e nel video qui sotto, molti automobilisti sono rimasti bloccati, anche se ora il traffico si sta regolarizzando con l'inizio dell'attività da parte dei medici dell'ASP cominciata solo dopo le 10, rispetto all'orario previsto (9:30), e dunque con tre ore, dalle 7 circa fino alle 10, di incolonnamenti di auto da gestire.

Abbiamo sentito il comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi che ci ha spiegato del perché del blocco del traffico: "Questa mattina sin dalle ore 7 c'è stato un grande afflusso di auto che hanno iniziato ad incolonnarsi, l'attività di screening però è iniziata con un po' di ritardo, qualche minuto dopo le 10 e pur facendo entrare le auto, restando ferme in attesa, purtroppo è naturale che si crei un blocco, ma non è colpa dei Vigili Urbani. Per domani mattina provvederò comunque a far aprire i cancelli dell'area sanitaria, dove si effettua lo screening già alle 7 e inizieremo a fare incolonnare le auto su tre corsie, come stiamo facendo anche oggi, per gestire al meglio il traffico, proprio nelle ore precedenti l'inizio dell'attività di screening da parte dei medici".

Ricordiamo che oggi e domani continua anche a Marsala campagna covid screening riservata alla popolazione scolastica, promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale. A Marsala i tamponi rapidi in modalità drive-in interesseranno gli alunni delle Scuole primarie del territorio, il personale docente e non docente, nonché i relativi nuclei familiari. L’Asp ha già provveduto ad informare i dirigenti scolastici, specificando che il tampone antigenico è effettuato su base volontaria.

Con il supporto logistico del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, lo screening si svolgerà nell'Area attrezzata della zona Stadio (quella utilizzata per il Mercatino settimanale) dalle ore 9:30 alle ore 18, oggi che Domenica 22. I veicoli accederanno nell’Area sanitaria da via degli Atleti. Effettuato il tampone e acquisito l’esito del test, il deflusso dei veicoli avverrà dalla via Della Gioventù.

Al fine di accelerare l’aspetto burocratico, è necessario che gli interessati si presentino con i moduli (Consenso, Anagrafica, Test) già compilati nelle parti di competenza. Gli stessi dovranno poi essere consegnati ai medici prima di effettuare il test.

Per ovvi motivi di sicurezza sanitaria, non potranno essere consegnati copie dei suddetti moduli da parte del personale in servizio nell'area screening.