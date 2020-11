Coronavirus, scuola: si torna in classe nel 2021 

22/11/2020 12:35:00

Non si torna in classe, almeno per ora. Con ogni probabilità, il nuovo decreto di Conte, atteso per il 3 Dicembre, quando scadranno le misure attualmente in vigore, non consentirà il rientro degli alunni in classe. Tutto rinviato a dopo le feste natalizie. Perché si sta lavorando per cercare di fare tornare in classe i ragazi almeno per il Gennaio 2021. Stiamo parlando dei ragazzi delle superiori, perché per scuole medie ed elementari, così come per le scuole d'infanzia, in generale la didattica in presenza non si è mai interrotta. Per fare tornare tutti in classe, però, bisogna lavorare su alcuni nodi ancora irrisolti. Ci si è concentrati tanto su banchi e spazi, ma in realtà il disagio vero lo hanno provocato la mancanza di personale, e, soprattutto, i trasporti, che sono il vero problema.

Tra l'altro, il Comitato tecnico scientifico è radicalmente contrario al mantenimento di istituti licei chiusi. In queste ore ha messo a verbale un parere: "Bisogna risolvere tempestivamente le questioni riguardanti il mondo della scuola. Considerate le conseguenze devastanti su bambini, ragazzi, adolescenti e la società nel suo insieme, le chiusure scolastiche dovrebbero essere considerate come l'ultimo provvedimento, temporaneo e solo locale, nel caso in cui l'epidemia non possa essere gestita con diverso approccio. Le chiusure hanno un impatto negativo sulla salute dei ragazzi alterando il loro benessere affettivo e sociale".