Erice, perde il controllo dello scooter e finisce sotto un'auto. Un uomo in prognosi riservata

23/11/2020 21:40:00

In prognosi riservata un uomo di 41 anni rimasto vittima, questa sera, di un incidente stradale verificatosi in via Marconi nel territorio di Erice Casa Santa. In sella ad uno scooter ha frenato bruscamente perché un'auto che lo precedeva si era fermata per consentire ad un pedone di attraversare sulle strisce pedonali.

La frenata gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, finendo sotto il veicolo fermo. Scattato l'allarme lo scuterista è stato accompagnato, in ambulanza, al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate dove è stato ricoverato con riserva sulla vita. La dinamica é al vaglio della polizia municipale di Erice.