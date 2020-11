Investita ragazzina di 14 anni: muore dopo cinque giorni di agonia

23/11/2020 07:43:00

Investita mentre attraversa la strada, muore a 14 anni dopo alcuni giorni di agonia.

Non ce l’ha fatta Claudia Russo, la ragazzina di soli 14 anni investita – insieme ad un’altra coetanea – lo scorso 17 Novembre alla periferia di Catania.

Le due giovani sono state travolte da un’auto e successivamente trasportate in due ospedali differenti, Claudia in gravi condizioni al Cannizzaro e la compagnetta con diverse fratture e un trauma cranico al Policlinico di via Santa Sofia.

Proprio Claudia era stata trasferita nelle scorse ore all’ospedale San Marco. Qui si trovava ricoverata all’interno del reparto Rianimazione Covid in gravi condizioni, ed è purtroppo morta ieri.