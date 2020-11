Sicilia, si schianta con l'auto contro un cancello. Muore un ventiseienne

23/11/2020 08:40:00

Non c'è stato nulla da fare per il ventiseienne di Canicattì, Carmelo Pontillo che ieri mattina era rimasto coinvolto in un terribie incidente sulla strada statale 122 che collega Canicattì con Castrofilippo, è morto dopo il ricovero all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

L' auto del giovane, sposato e padre di due figli, si è schiantata contro un cancello e si è ribaltata. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.