Coronavirus, record di morti in Sicilia: 48 in un giorno 

24/11/2020 19:33:00

Cresce, ma la curva sembra stabilizzarsi, l’epidemia di covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della salute, sono stati registrati 1.306 nuovi casi di coronavirus su 9.963 temponi (e la percentuale tra casi e test processati scende al 13,1%). I morti sono stati invece 48 e il totale delle vittime siciliane dall’inizio della pandemia è di 1.275.

Stabile la pressione sulle terapie intensive: i ricoverati restano 243, mentre le persone complessivamente ricoverate in ospedale diminuisce di 3 (sono 1844 erano 1.847). I guariti nelle ultime 24 ore sono addirittura 972. In isolamento domiciliare restano in tutto 36.355 persone.

In Italia si sono registrati 23.232 (qui il bollettino completo) ma c'è il record di morti di questa seconda ondata: 853 (e il totale sale dei morti italiani è ora di 51.306.

Nelle province siciliane è Catania quella con più nuovi casi: 342, segue Palermo con 313, Messina con 160, Trapani con 158, Siracusa con 95, Ragusa con 79, Agrigento con 76, Caltanissetta con 63 e Enna con 20.