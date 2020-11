Un brano del violinista Davide Alogna colonna sonora del film "Il Talento del Calabrone"

25/11/2020 16:00:00

Un brano del musicista Davide Alogna, siciliano di orgine trapanese, è stato scelto come colonna sonora del film "Il Talento del Calabrone" del regista Sergio Cimini.

Il violinista, che vive a Como, ma che è letteralmente innamorato di Trapani, cinque anni fa ha registrato un cd in Messico e oggi il frutto di quel lavoro lo ha ritrovato, a sua sorpresa nel film. Nel 2013 Alogna ha suonato per la pellicola Educazione Siberiana, ma insieme ad un’orchestra.

Così scrive sulla sua pagina facebook: "Che sorpresa a dir poco incredibile ieri sera! Seduto sul divano con la mia Anna, scoprire che una mia registrazione per Brilliant Classics è stata utilizzata come colonna sonora in uno dei momenti chiave del nuovo film di punta della programmazione di Amazon Prime Video, "Il Talento del Calabrone". Finalmente un bellissimo thriller italiano di Giacomo Cimini con protagonisti grandi attori come Sergio Castellitto, Anna Foglietta e Lorenzo Ricquelmy. Una fotografia spettacolare della Milano Notturna precovid ed una storia davvero al cardiopalma. Non vi svelo nulla se non che la musica classica è la base del film!"