Coronavirus in Sicilia. 1317 nuovi casi. Scende ancora il tasso di positività. Il bollettino del 25 Novembre

25/11/2020 18:44:00

Coronavirus in Sicilia

C'è una luce in fondo al tunnel, forse. Si appiattisce ancora la curva dell'epidemia in Sicilia.

Nelle ultime ore si sono registrati 1317 casi di Coronavirus, con 11.433 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende all'11,52% (ieri era intorno al 13).

Diminuiscono i ricoveri ordinari (-27), ma salgono quelli in terapia intensiva: sono 250, +7 rispett a ieri. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 47 vittime sull'isola, in totale dall'inizio della pandemia sono 1322.

In Italia sono 25.853 i nuovi casi di coronavirus, come si legge nel bollettino del ministero della Salute. I morti sono 722, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva passano dai 3.816 di ieri ai 3.848 di oggi, con un aumento di 32. I tamponi effettuati sono stati 230.007, con un rapporto sui positivi pari a 11,24%.