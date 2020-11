Coronavirus,: uno dei primi pazienti nel trapanese dona il plasma iperimmune

26/11/2020 20:00:00

E' stato uno dei primi pazienti in provincia di Trapani ad ammalarsi di Covid-19, l'ex deputato regionale e funzionario dell'Asp, l'alcamese 56enne, Fancesco Regina, ora sta bene, anche se ha passato ben 50 giorni ricoverato, di cui 20 nel reparto di terapia intensiva.

Regina oggi ha anche il primato di essere il primo paziente a donare il proprio plasma iperimmune che serve per la cura di chi invece soffre a causa del Coronavirus.



“Ho donato il plasma e sono felice - le parole di Regina -. Sono certo che questo gesto potrà aiutare qualcuno che in questo momento sta soffrendo come ho sofferto io quando sono stato colpito dal coronavirus. Per questo rivolgo un appello a tutti i malati e agli asintomatici che si sono negativizzati: fate un atto di generosità, donare il plasma iperimmune può salvare la vita”.

Regina ha incontrato il commissario straordinario dell'ASP, Paolo Zappalà, per illustrare i passaggi più significativi affrontati dall’inizio della malattia sino alla negativizzazione e individuare possibili ulteriori strategie assistenziali di supporto ai pazienti post Covid.