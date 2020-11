Coronavirus, Italia: in terapia intensiva occupato quasi un posto su due. Ma la curva scende ...

26/11/2020 06:44:00

I pazienti in TERAPIA INTENSIVA ricoverati in Italia, alla data di oggi, 26 Novembre 2020, sono complessivamente 3848, pari al 95% del massimo valore raggiunto nella prima fase (4068, il 3 aprile) e al 44% dei posti letto attualmente disponibili (8745, fonte: AGENAS, aggiornamento oggi, 25/11/2020).

Negli ultimi sette giorni la variazione media dei pazienti in Terapia Intensiva è stata di +25 pazienti al giorno (era +84 nei sette giorni precedenti).

In media abbiamo avuto in Italia 687 DECESSI al giorno negli ultimi sette giorni, e 609 nei sette giorni precedenti.

In sette giorni abbiamo avuto 8,04 decessi ogni 100.000 abitanti.

"Che questi decessi ora restino a questi livelli ancora per qualche giorno ci dobbiamo rassegnare, andrà così - commenta Paolo Spada nella pagina "Pillole di ottimismo" - Piuttosto facciamo il possibile per evitare un’altra risalita, che forse a qualcosa sarà pure servito tutto questo dolore, forse qualcosa di meglio si può fare davvero. E intanto rinnovo a tutti il mio appello, sommessamente, nel niente che conta la mia voce, ma con grande determinazione e convinzione: non mollate. Teniamo duro. Imprenditori, ristoratori, albergatori, baristi, commercianti, professionisti di tutti i generi, tessuto vitale della nostra economia e speranza per i nostri figli, non mollate. Avremo tutti una grande occasione di ripartire, non abbandonate le speranze adesso, perché ci sarà bisogno di tutto lo spirito migliore per riprenderci la vita che in questi mesi è mancata, e guai se dovessimo rinunciare a ognuno di voi. Manca poco, davvero".