Casting bambine siciliane per la nuova serie Tv Rai "Una sola madre"

27/11/2020 12:25:00

Si cercano bambine siciliane tra i 5 e 10 anni per il nuovo film per la RAI dal titolo “Una sola Madre”, con la regia di Andrea Porporati.



Le riprese saranno effettuate in Sicilia nel 2021.

La serie è prodotta da 11Marzo Film (www.11marzofilm.it), società di produzione Italiana. La società produce film e serie televisive di successo quali tra gli altri :“Il Nome della Rosa”, “Come una madre, “Felicia Impastato”, “I nostri Figli” e “Questi Giorni”.

Il casting è curato da Maurilio Mangano, Direttore casting della U.I.C.D., con una lunga esperienza nella ricerca di giovani attori per il cinema e la televisione.

Chi volesse proporre la candidatura delle proprie figlie può inviarci in un’unica mail il seguente materiale:

-Una foto primo piano su sfondo neutro (parete bianca)

-Una foto figura intera su sfondo neutro (parete bianca)

[no autoscatti, no occhiali da sole, no foto personali, no foto di scena]

-Dati anagrafici completi (Cognome, nome, data e luogo di nascita, città di residenza)

-Due contatti telefonici (dei genitori o di chi ne fa le veci)

-la LIBERATORIA autorizzata da 11Marzo Film, firmate da entrambi i genitori o chi ne fa le veci.

Tutto il materiale deve essere inviato all'indirizzo mail unasolamadrecastingminori@gmail.com : e deve essere semplicemente ALLEGATO alla mail, non si accettano file inviati tramite Wetransfer / JumboMail / Google Drive etc.

L’eventuale partecipazione al progetto audiovisivo sarà subordinata all’obbligatoria autorizzazione di entrambi i genitori o chi ne fa le veci.

Durante la selezione, il minore potrà essere sottoposto a interviste, servizi fotografici e/o riprese audiovisive da parte degli incaricati della 11Marzo Film e suddetto materiale verrà utilizzato internamente da 11Marzo Film per il casting della serie.