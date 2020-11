Coronavirus in provincia di Trapani: gli aggiornamenti del 27 Novembre 

27/11/2020 17:14:00

Ecco i dati sul coronavirus in provincia di Trapani di oggi, Venerdì 27 Novembre 2020.

In 24 ore si sono registrati 121 nuovi contagi. Gli attuali positivi, al netto di decessi e guarigioni, aumentano di 81 unità. Un nuovo decesso e 39 nuovi guariti, rispetto a ieri.

Vediamo nel dettaglio casi complessivi città per città.

Alcamo 352, Buseto Palizzolo 3, Calatafimi Segesta 11, Campobello di Mazara 36, Castellammare del Golfo 75, Castelvetrano 247, Custonaci 45, Erice 115, Favignana 3, Gibellina 32, Marsala 531, Mazara del Vallo 438, Paceco 81, Pantelleria 66, Partanna 55, Poggioreale 1, Salaparuta 6, Salemi 37, Santa Ninfa 4, Trapani 612, Valderice 75, Vita 2, San Vito Lo Capo 44, Petrosino 37.

Il dato parziale dei tamponi di oggi è di 397, quello dei test per la ricerca antigene 490.

Sono 2909 i positivi nel trapanese. Il totale dei decessi sale a 79.

Ieri c'è stato un incremento di 35 nuovi contagi. I guariti sono 1370 persone. Sono ricoverati in terapia intensiva 22 pazienti, 94 invece i ricoverati del territorio non in terapia intensiva.