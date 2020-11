Coronavirus. La Sicilia diventa zona gialla. Ecco cosa cambierà da domenica

27/11/2020 18:49:00

La Sicilia "promossa" a zona gialla. Lo prevede la nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza che entrerà in vigore domenica 29 novembre. A passare da area arancione a gialla Liguria e Sicilia. Mentre diventano arancioni le regioni Calabria, Lombardia e Piemonte, che erano zona rossa.

Restano quindi in zona rossa Abruzzo, Campania e Valle d’Aosta, oltre a Toscana e Provincia di Bolzano, che dovrebbero essere “declassate” tra una settimana.

E' andata bene alla Sicilia, che si vede allentare le misure restrittive e di contenimento del contagio. Eppure nelle scorse ore si era presentata l'ipotesi che la Sicilia potesse addirittura diventare zona rossa.

Ecco quali saranno le regole da domenica in Sicilia:

- Spostamenti: fatta eccezione per le ore notturne del coprifuoco (22.00 - 05.00) durante le quali ci si può spostare solo per conprovati motivi e muniti di autocertificazione, non sono previsti particolari divieti in fatto a circolazione. Nella zona gialla ci si può liberamente spostare - con mezzi pubblici e privati - sia tra comuni che verso altre regioni, a patto che anche queste siano nella zona gialla: si possono anche attraversare le zone rosse per raggiungere un'altra zona gialla.

- Negozi e attività commerciali: i bar, i ristoranti, le gelaterie e le pasticcerie chiudono obbligatoriamente dalle 18.00 alle 5.00. Il consumo al tavolo è consentito, ma solo per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Chiusura totale invece di teatri, mostre e musei, sale bingo, centri scommesse e slot machine, anche in bar e tabaccai. Restano chiusi palestre e piscine. Aperti invece i centri sportivi.

- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di supermercati e alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi ed edicole.