Cosa sappiamo dell'omicidio di Castelvetrano 

27/11/2020 11:32:00

Vincenzo Adamo Favoroso, 33 anni, detto "Tacataca", è stato ucciso la notte scorsa a Castelvetrano, con colpi di pistola. Pare che la sparatoria sia avvenuta durante una lite in un'abitazione ma la vittima è stata poi trovata in un'altra zona della città.

Grande tifoso della Folgore di Castelvetrano aveva anche creato il gruppo storico Old fans.

La sparatoria potrebbe essere scaturita a seguito di un dissidio, avvenuto durante una cena. Favorso sarebbe stato poi caricato sopra una utilitaria e portato in campagna, forse per fare scomparire il corpo, che è stato ritrovato denudato dalla cintola in su.

I carabinieri stanno indagando per arrivare a chi materialmente ha sparato e per ritrovare l'arma. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per tutti i rilievi del caso.

«Purtroppo - scrivono i suoi amici - oggi arriva una triste e straziante notizia: ci ha lasciato Vincenzo, storico ultras Folgorino e componente degli Old Fans. Tutto il gruppo porge le condoglianze alla famiglia. che la terra ti sia lieve. Rip Tacataca».