Non ci saranno screening anti-Covid per le scuole d'infanzia in provincia di Trapani

30/11/2020 10:20:00

Non sono previsti screening in modalità drive in per le scuole dell'infanzia in provincia di Trapani.

Nelle scorse settimane in tutta la Sicilia sono stati effettuati, durante i week-end, test rapidi per la popolazione scolastica delle scuole elementari, medie, e superiori. Non è previsto, però, al momento, dalla Ragione, altro screening per i bambini più piccoli, per le famiglie e per il personale scolastico delle scuole d'infanzia. Alcuni genitori hanno proprio chiesto, tramite Tp24, la possibilità di fare test rapidi per le scuole dell'infanzia.



“Al momento non sono previsti. Fermo restando che gli sreening in modalità drive in per bambini così piccoli a mio avviso non sono facilmente eseguibili, e si dovrebbe fare in altre modalità, in strutture dedicate. La Regione valuterà la necessità di fare degli screening per questa fascia di popolazione”, ci dice il dottor Mario Minore, responsabile provinciale delle Usca, che ha coordinato in provincia di Trapani gli screening in modalità drive-in.

“In questi giorni ci stiamo occupando di effettuare gli screening alle fasce più deboli della popolazione, in strutture di assistenza a disabili e agli anziani”, aggiunge Minore.