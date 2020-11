Erice, proposto un fondo di emergenza per le famiglie in crisi per il Covid

30/11/2020 19:02:00

Un fondo per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid. La prosposta avanzata dai consiglieri comunali di Erice, Alessandro Manuguerra, Simona Mannina, Giuseppe Vassallo.

“ L’Amministrazione comunale – dicono i promotori dell'iniziativa - prenda atto che sarà un Natale diverso da quelli passati, un Natale in cui le festicciole devono lasciare il passo all’aiuto economico alle famiglie in difficoltà A tal fine, chiediamo che venga costituito un fondo per le persone che stanno affrontando maggiori difficoltà, distribuendo, sin da subito queste risorse per tamponare il drammatico momento che stanno vivendo, procedendo alla istituzione di veri e propri “bonus spesa” in favore dei nostri cittadini più bisognosi e, nel più breve tempo possibile, alla riattivazione dell’iniziativa carrello solidale che rappresenta un modo concreto per aiutare le persone in difficoltà ma anche gli animali”.

“Una piccola spesa – aggiungono i consiglieri - che può essere donata da cittadini che acquistano qualche prodotto in più e lo lasciano a disposizione di chi ne ha bisogno. Si precisa che tali iniziative devono essere attivate dall’Amministrazione ma gestite dagli uffici comunali di concerto con i servizi sociali e con la protezione civile. Al fine di evitare quanto accaduto con le mascherine chirurgiche, - concludono - chiediamo che i “pacchi spesa” vengano distribuiti dalla protezione civile senza alcuna interferenza degli assessori”.