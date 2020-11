Coronavirus, 2714 i positivi nel trapanese. Trapani  580, Marsala 541, Mazara 448

30/11/2020 15:39:00

Sono 2714 i positivi al Coronavirus nel trapanese, venerdì erano 2909.

Trapani, Marsala e Mazara le città con più contagi che rispettivamente hanno: 580 Trapani, 541 Marsala e 448 Mazara.

Sono 79 i decessi totali e 1647 le persone guarite dopo aver contratto il covid-19 in provincia. Sono questi i dati della situazione epidemiologica in provincia di Trapani aggiornati a oggi 30 novembre 2020. I ricoverati in terapia intensiva sono 2, i ricoverati non in terapia intensiva del territorio sono 92. I tamponi molecolari parziali effettuati oggi, sono 1014, quelli per la ricerca dell'antigene sono 1033.

I casi complessivi città per città - Alcamo 358, Buseto Palizzolo 2, Calatafimi Segesta 11, Campobello di Mazara 36, Castellammare del Golfo 76, Castelvetrano 203, Custonaci 43, Erice 102, Favignana 3, Gibellina 15, Marsala 541, Mazara del Vallo 448, Paceco 52, Pantelleria 22, Partanna 57, Poggioreale 1, Salaparuta 6, Salemi 35, Santa Ninfa 5, Trapani 580, Valderice 50, Vita 2, San Vito Lo Capo 26, Petrosino 40.