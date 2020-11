Un premio agli operatori sanitari dell'ospedale di Marsala

01/12/2020 00:20:00

Si è svolta nella sala conferenze del Monumento ai Mille di Marsala la ‘SPECIAL EDITION’ del “PREMIO 91025”, voluta e organizzata dall’Associazione culturale CIURI, presieduta da Filippo Peralta, che anche quest’anno, nonostante la delicata situazione legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ha deciso di confermare la ‘tradizione’ della manifestazione, seppur in una formula ridotta.

Alla presenza del sindaco, Massimo Grillo, del presidente del Consiglio Comunale, Enzo Sturiano, degli onorevoli Eleonora Lo Curto e Stefano Pellegrino, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e delle autorità religiose, ad essere premiati sono stati gli Operatori sanitari dell'Ospedale ‘Paolo Borsellino’ di Marsala e gli Operatori della postazione di Marsala del 118.

L’evento, in linea con la sua mission, per il sesto anno consecutivo si proponeva di assegnare riconoscimenti a chi ogni giorno, attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistica, imprenditoriale, associativa, sociale, ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo della Città di Marsala, collaborando alla sua valorizzazione e a crearne la storia e l’identità. Il Premio agli operatori sanitari, quindi, più che mai, è stato ritenuto opportuno e significativo, considerato il momento di estrema emergenza vissuta dall’intero paese e dalla città di Marsala in cui ha sede un Covid Hospital quasi senza soluzione di continuità sin dal mese di marzo.

Questa, nel dettaglio, la motivazione per il premio premio agli operatori sanitari:

“L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha, ancora una volta, reso evidenti a tutta la popolazione la disponibilità, l’abnegazione e la competenza di tutti gli operatori sanitari e degli operatori del 118 dell’Ospedale “P.Borsellino” di Marsala. In qualità di Presidente dell’Associazione culturale CIURI, ma soprattutto come cittadino di questa comunità, sento di voler ringraziare i Medici, gli Infermieri, gli Operatori del 118 e tutte le figure professionali dell’Ospedale di Marsala,anche le meno note e visibili, il cui contributo è indispensabile e insostituibile.

Tutte le professioni sanitarie coinvolte nella gestione dell’emergenza risultano meritevoli di attenzione e di riconoscenza per quello che stanno garantendo nell’ambito della grave situazione determinatasi e, più in generale, a favore del nostro prezioso sistema sanitario.

Bisognerà dimostrar loro di essere davvero riconoscenti, anche dopo, quando sarà passata questa emergenza.

Non potevamo non pensare a un omaggio, sia pur simbolico, ma fortemente sentito, che racchiudesse il sentimento di gratitudine e di fiducia che nutriamo per queste categorie professionali. Il nostro Grazie, dunque, per quello che hanno fatto, per quello che quotidianamente fanno e che faranno ancora e sempre, nell’interesse generale e a tutela dei più fragili”.

Gli OPERATORI SANITARI dell’Ospedale “P. Borsellino di Marsala” sono stati rappresentati da:

Dott. Gioacchino Oddo (Direttore Generale dell’ASP di Trapani)

Dott. Francesco Giurlanda (Direttore sanitario P.O. Paolo Borsellino)

Antonina Schifano (coordinatrice infermieristica- Terapia Intensiva)

Silvana Castelli (coordinatrice infermieristica- Medicina - area COVID)

Anna Nuccio (Responsabile U.O. Profes. sanitarie infermieristiche)

Barbara Castelnuovo (Ostetriche e la resp. Ufficio Infermieristico)

Evidente la commozione in sala quando hanno preso la parola i dottori Oddo e Giurlanda, che hanno particolarmente apprezzato la vicinanza della cittadinanza marsalese, e dell’Associazione Ciuri, alla categoria, così come i dottori Nicola Sciacca e Giovanna Napoli, del 118.

Presente anche il Dott. Antonello Mineo Presidente del Distretto Meccatronica Sicilia, cluster che in Sicilia raggruppa 110 aziende che operano nei settori della meccanica, dell’automatica, dell’elettronica e dell’informatica, che ha dato vita al primo Polo produttivo in Italia con la filiera completa di dispositivi anti-Covid, ‘made in Sicily’, donati ai medici dell’ospedale e all’Asociazione Ciuri.

Qui il momento della premiazione con la commozione degli operatori sanitari, nel video postato dal consigliere comunale di Marsala Leo Orlando.