Coronavirus, aumentano i positivi in Sicilia (1399). Diminuiscono ricoveri ordinari e terapie intensive 

01/12/2020 18:45:00

Aumentano ancora i nuovi casi di covid-19 in Sicilia. Oggi si registrano 1399 contagi in 24 ore su 10773 tamponi. Scende il tasso di positività al 12,9%, che rimane più alto della media nazionale. Sono 34 le vittime in un giorno, ieri 49. Sono in diminuzione i numeri dei ricoveri ordinari (-30) e le terapie intensive (-6). I guariti sono 1259.

Questo il report dei contagi nelle province siciliane: 49 Agrigento, 78 Caltanissetta, 614 Catania, 4 Enna, 86 Messina, 357 Palermo, 55 Ragusa, 87 Siracusa, 69 Trapani.

E scende ancora la curva epidemica in Italia. Oggi dopo oltre un mese si scende sotto quota 20mila. I contagi nelle 24 ore sono 19.350 (ieri 16.377) a fronte di 182.100 tamponi effettuati (ieri 130.524) con un calo del rapporto positivi/tamponi pari a 10,62% (ieri era al 12,54%).