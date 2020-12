Hamilton positivo al Covid-19. Salta la gara di domenica in Bahrain

01/12/2020 17:01:00

“Ciao ragazzi, sono devastato dal non poter correre questo fine settimana. Per fortuna però sto bene. Fate di tutto per fare attenzione, non si può mai sapere. Sono tempi difficili per tutti, l’importante è che ci prendiamo cura gli uni degli altri”.

Queste le parole di Lewis Lewis Hamilton, il sette volte campione del mondo di F1 è positivo al Covid-19 che gli impedirà di correre il GP di Sakhir questo fine settimana con la Mercedes.

Il pilota presenta lievi sintomi, ma è in forma. Non si conosce ancora il nome del sostituto. La Mercedes ha fatto sapere che Hamilton aveva fatto tre tamponi la scorsa settimana e in tutti i test era risultato negativo. Continua a leggere qui...